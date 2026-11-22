Il a porté les idéaux socialistes au sommet de l’Etat jurassien de la création du canton jusqu’au début des années 1990. François Mertenat est décédé ce dimanche à l’âge de 85 ans dans sa ville de Porrentruy. Marié et père de deux filles, cet enfant de Soyhières devenu enseignant a connu une riche et longue carrière politique, d’abord en Ajoie où il s’est établi pour enseigner, puis à l’échelle cantonale.

Elu au Gouvernement en novembre 1978, il y a siégé jusqu’au 30 septembre 1993, et en fut le président à trois reprises (1981, 1986, 1990). Il a dirigé le Département de l’environnement et de l’équipement. C’est lui qui a porté l’autoroute A16 sur les fonds baptismaux, parvenant à convaincre la Confédération d’accepter le projet et de lancer le percement des tunnels sous les Rangiers. Durant les quinze années passées à l’Exécutif, François Mertenat a toujours été le seul élu socialiste, une situation qu’il avait déjà connue au sein du Conseil municipal de Porrentruy (1970-1976). Fervent défenseur du Jura, il a été membre du Groupe Bélier puis du Rassemblement jurassien dans les années 1960 et a présidé le groupe socialiste au sein de l’Assemblée constituante. Au terme de son parcours politique, François Mertenat a notamment assumé la présidence de la Fondation Les Castors durant 15 ans (1994-2009).

François Mertenat est le quatrième ancien ministre jurassien à s’en aller après Roger Jardin (en 1995), Gaston Brahier (en 2014) et Gérald Schaller (en 2024). /clo