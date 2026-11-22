La présidente du cartel des sociétés réunies de Saint-Martin à Chevenez Esther Jeannotat tire elle aussi un bon bilan. Il avait fallu procéder à des adaptations pour sécuriser cantines et bars, avec des murs de paille supprimés et des stands déplacés. Cela a certes engendré un surcoût et été fastidieux à mettre en œuvre, mais ces changements n’ont pas dérangé les participants, qui y ont vu de la nouveauté, explique-t-elle.

Du côté du FC Lugnez-Damphreux, on a aussi dû surmonter un certain nombre de difficultés. Et pour cause : il a fallu remplacer en quelques jours seulement la cantine de la marche gourmande balayée par le vent. « Ça a été un marathon physique et émotionnel. C’est quand même quelque chose qui marque. On y a laissé beaucoup d’énergie, mais pas notre motivation », explique Jérémie Kübler, président de la manifestation. Cela aura quelques incidences financières, mais pas de quoi mettre la manifestation ou le club en péril. La marche gourmande a pu se dérouler sans encombre. Mieux : certains participants redoutaient une annulation, et la bonne nouvelle a été si bien accueillie que l’ambiance de samedi a été l’une des plus belles, toutes éditions confondues, sourit Jérémie Kübler. « Le super temps de cochon » du dimanche, comme il le dit, n’effacera pas ce beau souvenir de Saint-Martin. /tbe