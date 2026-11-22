La cuvée 2026 de la fête se termine aujourd’hui, dimanche du revira. La pluie a quelque peu joué les trouble-fêtes, mais l’ambiance a été bonne en Ajoie, tant à Porrentruy et Chevenez qu’à Lugnez-Damphreux, où une cantine avait dû être remontée en urgence.
La pluie a parfois joué les trouble-fêtes, mais n’a pas trop entamé le moral. Le millésime 2026 de la Saint-Martin a été bon, d’après différents organisateurs d’événements dans la région. À Porrentruy, le Marché de Saint-Martin aura accueilli environ 40'000 personnes. Une première estimation dans la lignée des dernières années, explique la présidente Christine Bastet. Celle qui vivait son premier marché avec ce nouveau costume se dit très satisfaite : « J’ai vécu cette première avec beaucoup de plaisir. On a eu un beau premier week-end, un beau samedi du revira, mais très peu de monde ce dimanche à cause de la météo. » Le bilan est donc « vraiment bon », dixit Christine Bastet, qui cite uniquement un problème : « Une cabane a été visitée, avec 2-3 petites choses volées, mais rien de grave. »
Bastet : « On réfléchit à quelques surprises pour la suite... »
La présidente du cartel des sociétés réunies de Saint-Martin à Chevenez Esther Jeannotat tire elle aussi un bon bilan. Il avait fallu procéder à des adaptations pour sécuriser cantines et bars, avec des murs de paille supprimés et des stands déplacés. Cela a certes engendré un surcoût et été fastidieux à mettre en œuvre, mais ces changements n’ont pas dérangé les participants, qui y ont vu de la nouveauté, explique-t-elle.
Du côté du FC Lugnez-Damphreux, on a aussi dû surmonter un certain nombre de difficultés. Et pour cause : il a fallu remplacer en quelques jours seulement la cantine de la marche gourmande balayée par le vent. « Ça a été un marathon physique et émotionnel. C’est quand même quelque chose qui marque. On y a laissé beaucoup d’énergie, mais pas notre motivation », explique Jérémie Kübler, président de la manifestation. Cela aura quelques incidences financières, mais pas de quoi mettre la manifestation ou le club en péril. La marche gourmande a pu se dérouler sans encombre. Mieux : certains participants redoutaient une annulation, et la bonne nouvelle a été si bien accueillie que l’ambiance de samedi a été l’une des plus belles, toutes éditions confondues, sourit Jérémie Kübler. « Le super temps de cochon » du dimanche, comme il le dit, n’effacera pas ce beau souvenir de Saint-Martin. /tbe