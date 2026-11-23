Si ces épreuves servent en partie à évaluer les élèves, elles seront corrigées selon un barème cantonal harmonisé et visent ainsi surtout à comparer les modes de notation et le « degré de sévérité » entre les différents enseignants. « Ce sera un indicateur important pour l’enseignant, c’est vrai. Il pourra se comparer avec le reste des résultats et constater s’il est dans la cible. Si toute sa classe obtient de meilleures notes aux épreuves de giron que durant le reste de l’année, ça veut dire qu’il est peut-être un peu sévère. À l’inverse, si sa classe réalise de moins bons résultats, c’est qu’il est peut-être un peu trop sympa dans ses barèmes », illustre Fred-Henri Schnegg.





« Si à l’un ou l’autre endroit ça ne colle pas, on tentera de comprendre »

Reste à savoir ce que le SEN fera de ces observations. Est-ce qu’une différence flagrante constatée peut mener à des réajustements ? Trop tôt pour le dire. « On va attendre une ou deux années. Ce qui nous intéresse surtout, ce sont les orientations, on verra si elles sont concordantes avec les épreuves de giron. Si à l’un ou l’autre endroit ça ne colle pas, on pourra prendre des contacts pour tenter de comprendre », poursuit le chef du SEN. Dans le même esprit, le Département de la formation a lancé parallèlement le projet « Réflexes » qui s’étalera sur cinq années et qui tend à harmoniser les pratiques d’évaluation au niveau cantonal. /jpi