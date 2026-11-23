Nouveauté du calendrier scolaire, les épreuves de giron réunissent les élèves de 8e Harmos de différents cercles scolaires en vue de l’orientation au collègue. Si elles n’ont rien de déterminant, elles servent surtout à comparer les modes de notation entre les enseignants.
Les écoliers jurassiens de 8e Harmos planchent ce lundi et jusqu’en fin de semaine sur les « épreuves de giron ». Nouveauté du calendrier scolaire, ces épreuves visent à réunir les élèves de plusieurs cercles scolaires en vue de leur orientation au collège. Elles ne sont en revanche aucunement « déterminantes » pour l'orientation et ne doivent pas être confondues avec les anciennes épreuves communes désormais abolies. « Elles concernent le français, les mathématiques et l’allemand et sont identiques sur tout le territoire cantonal. Ça compte comme un test normal, elles donneront une note par discipline qui sera intégrée à la moyenne. Elles n’ont pas plus de poids que cela », explique le chef du Service de l’enseignement (SEN), Fred-Henri Schnegg.
Fred-Henri Schnegg : « Ce sera un indicateur important pour l’enseignant. »
Si ces épreuves servent en partie à évaluer les élèves, elles seront corrigées selon un barème cantonal harmonisé et visent ainsi surtout à comparer les modes de notation et le « degré de sévérité » entre les différents enseignants. « Ce sera un indicateur important pour l’enseignant, c’est vrai. Il pourra se comparer avec le reste des résultats et constater s’il est dans la cible. Si toute sa classe obtient de meilleures notes aux épreuves de giron que durant le reste de l’année, ça veut dire qu’il est peut-être un peu sévère. À l’inverse, si sa classe réalise de moins bons résultats, c’est qu’il est peut-être un peu trop sympa dans ses barèmes », illustre Fred-Henri Schnegg.
« Si à l’un ou l’autre endroit ça ne colle pas, on tentera de comprendre »
Reste à savoir ce que le SEN fera de ces observations. Est-ce qu’une différence flagrante constatée peut mener à des réajustements ? Trop tôt pour le dire. « On va attendre une ou deux années. Ce qui nous intéresse surtout, ce sont les orientations, on verra si elles sont concordantes avec les épreuves de giron. Si à l’un ou l’autre endroit ça ne colle pas, on pourra prendre des contacts pour tenter de comprendre », poursuit le chef du SEN. Dans le même esprit, le Département de la formation a lancé parallèlement le projet « Réflexes » qui s’étalera sur cinq années et qui tend à harmoniser les pratiques d’évaluation au niveau cantonal. /jpi