Le canton du Jura n’aura pas son congé parental dans l’immédiat. Le Gouvernement le fait comprendre dans sa réponse à une question écrite de Lisa Raval (PS). La députée interrogeait l’exécutif sur ses avancées dans la thématique alors que le Parlement avait accepté une intervention cantonale en matière fédérale il y a trois ans maintenant.

L’exécutif indique dans sa réponse que l’élaboration d’une solution cantonale n’est « à tout le moins » pas à l’ordre du jour pour cette législature. Il argumente sa position en avançant les défis financiers du canton et les taux de cotisations salariales, déjà parmi les plus élevés de Suisse, pour les employeurs jurassiens.





Une solution à l’échelon national

Le Gouvernement reste toutefois « extrêmement favorable et croit beaucoup aux vertus du congé parental ». Il estime préférable qu’une solution voit le jour au niveau fédéral et ajoute que la thématique « doit s’inscrire au cœur des priorités en matière d’emploi et de politique familiale ». L’exécutif se réjouit aussi de l’évolution récente du cadre légal fédéral qui offre une meilleure marge de manœuvre aux cantons. Il reste pourtant convaincu que l’objectif final est de « parvenir à un dispositif harmonisé et identique sur tout le territoire suisse ».

Le Gouvernement rappelle encore que le sujet n’est pas gelé au niveau national. Une initiative prévoyant un congé parental de 18 semaines pour chacun des parents a été déposée en septembre dernier. /fwo