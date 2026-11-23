Un accident de la circulation ce lundi matin a mobilisé les services de secours. Vers 7h15, une voiture est sortie de route entre la croisée de Roche-d’Or et Rocourt. Pour une raison indéterminée, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule qui a effectué plusieurs virages avant de terminer sa course sur le toit dans le talus à gauche de la chaussée selon le communiqué de la police cantonale. Le conducteur blessé a été transporté en ambulance à l’hôpital de Delémont. La police cantonale et les pompiers du Centre de Renfort de Porrentruy sont intervenus. Le trafic a été fermé à la circulation pendant environ 4 heures et demie. /comm-ncp