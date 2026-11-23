Le budget 2027 de Moutier reste marqué par le transfert de la cité prévôtoise dans le Jura. L’exercice table sur un déficit de 1,767 million de francs, hors renchérissement, pour le compte global qui comprend les financements spéciaux. L’excédent de charges se situera à environ 1,9 million avec le renchérissement prévu de 1,2%. Quant au compte général, il prévoit un déficit le 1,320 million. La quotité d’impôt reste fixée à 2.3. Il s’agit toutefois d’un taux technique en lien avec le transfert. La quotité d’impôt de Moutier ne peut ainsi pas être comparée avec celle des autres communes jurassiennes ainsi qu’avec celle sous le régime bernois, soit 1.94. Le budget 2027 sera soumis le 7 décembre au Conseil de ville, alors que la perspective de parvenir à un équilibre du budget à l’horizon 2030 reste atteignable, selon le conseiller municipal en charge des finances, Pascal Eschmann.





Deux facteurs liés au transfert affectent le budget

Les prévisions 2027 sont influencées, notamment, par deux éléments en lien avec le changement d’appartenance cantonale de la ville survenue début 2026. Moutier se retrouve ainsi avec deux décomptes dans le domaine social, soit le dernier de 2025 du canton de Berne et le premier du canton du Jura… Une somme de 1,1 million de francs - sur un total de 4,4 millions - figure ainsi dans le budget 2027 concernant le décompte bernois. Moutier absorbera 2,3 millions de la somme bernoise sur 2026 et 2027 via un gain comptable dans les comptes 2026 et via la fortune de la ville. La ville pourra ainsi clore la législature sans découvert au bilan. Quant à la manière d’attribuer le reliquat de la somme, elle n’a pas encore été fixée, dans la mesure où la ville ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision.

Le second élément porte sur la contribution à la charge cantonale sur la réduction des primes de l’assurance maladie dans le Jura. La somme se monte à plus de 1 million de francs pour Moutier en 2027. Elle était passée sous les radars en 2025 au moment d’établir les prévisions en vue d’établir le premier budget jurassien de Moutier, soit celui de 2026. « C’est aussi quelque chose que nous découvrons dans le canton du Jura et c’est une charge supplémentaire mais, a contrario, les impôts pour les frontaliers sont plus importants dans le canton du Jura », souligne le conseiller municipal en charge des finances. Pascal Eschmann estime toutefois que la perspective de parvenir à un budget équilibré en 2030 reste d’actualité. /comm-fco