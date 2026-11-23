Le HC Franches-Montagnes annonce ce lundi soir le départ de Titouan Girardin, qui a récemment mis un terme à son contrat avec le HC Ajoie. Présent dans le contingent du HCFM depuis le début de la saison, l'attaquant a disputé sept rencontres sous les couleurs des Taignons, inscrivant six points. Le HC Franches-Montagnes regrette cette décision, mais la respecte. /comm-rce
Titouan Girardin quitte le HC Franches-Montagnes
Le jeune Ajoulot a décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec l'équipe de Gary Sheehan.
RFJ
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