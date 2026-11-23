À la tête du Département de l'environnement et de l'équipement, il a été l’un des instigateurs de l’A16. François Mertenat avait été victime d’un grave accident qui l’avait laissé paraplégique il y a quelques années sur cette autoroute. Constituant à ses côtés dès 1976, son collègue de parti ajoulot Bernard Varrin (PS) a perdu son meilleur ami, rencontré au sein du Groupe Bélier dans le cadre de la lutte pour la création du canton du Jura. « J’ai été très touché par ce départ. En politique, les amitiés ne durent pas, mais nous c’est une amitié de 50 ans qui n’a aucune tache, aucune ombre. C’est peut-être pour cela que j’ai fait de la politique assez longtemps, pour ce besoin de retrouver un ami. C’était un habile politique. », confie Bernard Varrin.