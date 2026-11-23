La classe politique jurassienne dit adieu à un camarade de la première heure. François Mertenat s’en est allé dimanche à l’âge de 85 ans dans sa ville de Porrentruy. Le socialiste a fait partie du premier gouvernement de l’histoire du canton, où il a siégé jusqu’en 1993. Il avait été élu aux côtés du centriste Pierre Boillat (ex-PDC), avec qui les liens allaient au-delà de la couleur politique. « C’était un homme très rigoureux dans sa manière de travailler. Cela ne l’empêchait pas d’être particulièrement attentif aux arguments de ses collègues. C’était un humaniste et c’était la mémoire du Gouvernement », se souvient Pierre Boillat, qui a continué à rencontrer François Mertenat après leurs mandats respectifs.
Pierre Boillat : « Un homme qui avait l’intérêt public chevillé au cœur. »
À la tête du Département de l'environnement et de l'équipement, il a été l’un des instigateurs de l’A16. François Mertenat avait été victime d’un grave accident qui l’avait laissé paraplégique il y a quelques années sur cette autoroute. Constituant à ses côtés dès 1976, son collègue de parti ajoulot Bernard Varrin (PS) a perdu son meilleur ami, rencontré au sein du Groupe Bélier dans le cadre de la lutte pour la création du canton du Jura. « J’ai été très touché par ce départ. En politique, les amitiés ne durent pas, mais nous c’est une amitié de 50 ans qui n’a aucune tache, aucune ombre. C’est peut-être pour cela que j’ai fait de la politique assez longtemps, pour ce besoin de retrouver un ami. C’était un habile politique. », confie Bernard Varrin.
Bernard Varrin : « Une amitié qui n’a aucune tache. »
La cérémonie d’adieu à François Mertenat se tiendra jeudi à 14h en l’Église Saint-Pierre à Porrentruy. /emu