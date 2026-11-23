Faire de sa passion un travail de maturité. L'étudiant de 3e année au Lycée cantonal de Porrentruy Robin Cuenot a tenu ce pari samedi à la salle du Séminaire à Porrentruy. Le jeune homme a organisé de A à Z, le « Festiv’Art », un festival d’arts qui se tenait sur une journée. Le public en a pris plein les yeux et les oreilles devant les prestations de musique, cirque et improvisation théâtrale qui figuraient au programme de la journée. « Le but derrière tout ça était de présenter des choses que l’on n’a pas forcément l’habitude de voir. Je pense par exemple au cirque, car tout le monde n’a pas l’occasion de voir des spectacles du cirque Knie », indique Robin Cuenot. L’habitant de Courfaivre a également fait appel à la troupe d’improvisation théâtrale « Vol de Concept » dont il fait partie. Elio Weissbrodt, membre de cette joyeuse bande, a apprécié sa journée. « On n’avait plus joué depuis un moment devant du monde, et ça m’a fait plaisir de retrouver la scène et le public », sourit-il. La soirée s’est conclue avec une autre troupe d’improvisation, « La Volette », qui se produit habituellement à la « Cave à Jazz » à Delémont. Les visiteurs sont repartis conquis. /ncv