Le désormais traditionnel marché paysan de Moutier revient. Présentée lundi, la 29e édition se déroulera le samedi 28 novembre au Stand de la cité prévôtoise de 9h à 16h. Les gourmands pourront profiter du petit-déjeuner campagnard dès 8h. Artisanat, vente de produits de la ferme et diverses animations sont au programme. Environ 37 exposants seront présents, dont un tiers pour qui il s’agit d’une première. « On a pas mal de nouveaux. Ça amène un peu de dynamisme et de variété », se réjouit la présidente du marché paysan de Moutier. Jessica Lüthi précise que, suite au changement d’appartenance cantonale de la ville, quelques adaptations administratives ont dû être effectuées, notamment en ce qui concerne les licences d’alcool.
Jessica Lüthi : « On a dû s’adapter et s’informer mais ce sont des détails administratifs qu’on a pu régler assez facilement. »
Du côté des animations, petits animaux de la ferme, contes, sonneurs de cloches de Montoz et possibilité d’escalader l’échelle des pompiers au profit du Téléthon figurent au programme. La venue de Saint-Nicolas réjouira les plus petits. Invité de cette édition, le club d’ornithologie de Moutier et ses environs proposera concours et animations. La manifestation peut compter sur une cinquantaine de bénévoles mais il devient de plus en plus difficile d’en trouver, note Jessica Lüthi.
« Pour l’invité, on cherche toujours quelque chose de nouveau, de régional, qui a quand même attrait à la nature. »
Le traditionnel pot-au-feu sera à nouveau proposé au prix symbolique de cinq francs. « On a pu changer notre soutien principal, qui était la Chambre d’agriculture du Jura bernois, dont on ne peut plus bénéficier. Agrijura l’a remplacée », explique Jessica Lüthi. L’entrée au marché paysan, qui peut être rejoint en bus, est gratuite. /ech