Le désormais traditionnel marché paysan de Moutier revient. Présentée lundi, la 29e édition se déroulera le samedi 28 novembre au Stand de la cité prévôtoise de 9h à 16h. Les gourmands pourront profiter du petit-déjeuner campagnard dès 8h. Artisanat, vente de produits de la ferme et diverses animations sont au programme. Environ 37 exposants seront présents, dont un tiers pour qui il s’agit d’une première. « On a pas mal de nouveaux. Ça amène un peu de dynamisme et de variété », se réjouit la présidente du marché paysan de Moutier. Jessica Lüthi précise que, suite au changement d’appartenance cantonale de la ville, quelques adaptations administratives ont dû être effectuées, notamment en ce qui concerne les licences d’alcool.