L’énergéticien annonce ce mardi l’acquisition d’un parc éolien à Schwerte, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le parc comprend trois éoliennes du fabricant Nordex, d'une puissance totale de 18,4 mégawatts, et devrait produire environ 42 gigawattheures d'électricité par an. La mise en service est prévue pour le quatrième trimestre 2027.

L'énergéticien bernois assurera la gestion technique et commerciale du parc après sa mise en service. Des tarifs de rachat ont été garantis sur 20 ans dans le cadre de la loi allemande sur les énergies renouvelables.

En octobre dernier, l'entreprise avait annoncé l'acquisition du parc éolien d'Öhringen dans le Bade-Wurtemberg, d'une puissance prévue d'environ 34 MW. /ATS

