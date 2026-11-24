Il n’y avait plus de connexion de transports publics entre la France et la Suisse par Bonfol depuis des décennies, mais une ligne de bus va bientôt renaître. Elle fait partie d’un projet Interreg porté par le Pays du Sundgau, en Alsace, selon une information de la RTS. À travers deux lignes transfrontalières, l’objectif de « Sundgomobich » est d’offrir aux travailleurs français une alternative à la voiture, et de décharger d’autant le trafic routier. L’une de ces lignes reliera Dannemarie à l’agglomération bâloise, tandis que l’autre doit desservir la vallée de la Largue et aboutir à la gare de Bonfol. Les passagers pourront ensuite utiliser le réseau CFF pour gagner Porrentruy ou Delémont par exemple.

Il en coûtera près de 5 millions d’euros, pris en charge à plus de 95% par la France et l’Union européenne. La Confédération, le canton de Bâle-Ville et, dans une moindre mesure, celui du Jura (8'400.-), contribuent au total à hauteur de 365'000.- CHF.





Onze allers-retours par jour vers Bonfol

Le nombre de passagers transportés annuellement sur les deux lignes est estimé à 150'000. Mais seule une faible part transitera par le terminus ajoulot, indique le chef de la section jurassienne de la mobilité et des transports David Asséo : « Il est annoncé 11 allers-retours par jour du lundi au vendredi, avec une concentration sur les heures de début et de fin de journée. » Il faut préciser que cette ligne a été conçue initialement pour les besoins internes français. Pour David Asséo, le surplus de voyageurs attendu sur le réseau jurassien sera très limité. Il se réjouit cependant de chaque passager supplémentaire, qui représente un véhicule en moins sur les routes jurassiennes.