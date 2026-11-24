Le Pays du Sundgau, en Alsace, veut inciter ses travailleurs à se déplacer en transports publics. Deux lignes de bus transfrontalières verront le jour en septembre prochain, vers l'agglomération bâloise et vers l'Ajoie.
Il n’y avait plus de connexion de transports publics entre la France et la Suisse par Bonfol depuis des décennies, mais une ligne de bus va bientôt renaître. Elle fait partie d’un projet Interreg porté par le Pays du Sundgau, en Alsace, selon une information de la RTS. À travers deux lignes transfrontalières, l’objectif de « Sundgomobich » est d’offrir aux travailleurs français une alternative à la voiture, et de décharger d’autant le trafic routier. L’une de ces lignes reliera Dannemarie à l’agglomération bâloise, tandis que l’autre doit desservir la vallée de la Largue et aboutir à la gare de Bonfol. Les passagers pourront ensuite utiliser le réseau CFF pour gagner Porrentruy ou Delémont par exemple.
Il en coûtera près de 5 millions d’euros, pris en charge à plus de 95% par la France et l’Union européenne. La Confédération, le canton de Bâle-Ville et, dans une moindre mesure, celui du Jura (8'400.-), contribuent au total à hauteur de 365'000.- CHF.
Onze allers-retours par jour vers Bonfol
Le nombre de passagers transportés annuellement sur les deux lignes est estimé à 150'000. Mais seule une faible part transitera par le terminus ajoulot, indique le chef de la section jurassienne de la mobilité et des transports David Asséo : « Il est annoncé 11 allers-retours par jour du lundi au vendredi, avec une concentration sur les heures de début et de fin de journée. » Il faut préciser que cette ligne a été conçue initialement pour les besoins internes français. Pour David Asséo, le surplus de voyageurs attendu sur le réseau jurassien sera très limité. Il se réjouit cependant de chaque passager supplémentaire, qui représente un véhicule en moins sur les routes jurassiennes.
David Asséo : « Potentiellement des personnes en moins sous les Rangiers. »
L’impulsion a donc été donnée par les autorités du Pays du Sundgau, et l’opportunité de connecter les deux réseaux a été saisie. Et si les attentes sont modestes, David Asséo le rappelle : « On part de zéro. Il n’y a plus un seul transport en lien avec Bonfol depuis plus de 50 ans, quand la ligne côté français a été fermée. »
« Une volonté politique de cette région d’Alsace. »
Ces deux lignes de bus transfrontalières entre le Pays du Sundgau et la Suisse seront opérationnelles dès septembre 2027. /lad