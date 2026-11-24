Ces difficultés peuvent même inquiéter le président quant à la pérennité de l’exposition : « S’il n’y a personne, les crèches pourraient partir de Moutier. On doit se mobiliser pour qu’elles puissent rester dans la région. C’est ça le danger. » Giovanni Resta continue, pour le moment, de travailler à la mise en place de cette exposition qui apporte « un soutien aux gens seuls pendant la période de Noël ».

La 16e édition de l’exposition de crèches à Moutier sera ouverte entre le 5 décembre et le 10 janvier au Pavillon N16. L’entrée est libre. Les groupes doivent annoncer leur venue par téléphone au 032 493 47 27 ou par mail à g.resta@bluewin.ch /comm-fwo