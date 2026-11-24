La 16e édition de la manifestation aura lieu cette année entre le 5 décembre et le 10 janvier au Pavillon N16 à Moutier. Âgé de 80 ans, le président du comité d’organisation Giovanni Resta songe à sa succession.
L’exposition de crèches à Moutier cherche un nouveau souffle. La 16e édition de la manifestation reviendra du 5 décembre au 10 janvier au Pavillon N16 à Moutier. Plus de 350 scènes venant des quatre coins du monde et mettant en avant la nativité seront exposées par l’association Monde de la Crèche – Crèche du monde. Le président Giovanni Resta avoue toutefois faire face à plusieurs difficultés organisationnelles depuis plusieurs années. Il se heurte notamment à un manque de membres, de bénévoles et de guides. Giovanni Resta, âgé de 80 ans, pense également à sa succession : « Il faut être réaliste. On ne peut pas encore faire la même chose pendant 16 ans. Si quelqu’un est passionné, il faut qu’il prenne contact avec moi. »
Giovanni Resta : « Mes 80 ans ne me pèsent pas mais on doit être réaliste. »
Ces difficultés peuvent même inquiéter le président quant à la pérennité de l’exposition : « S’il n’y a personne, les crèches pourraient partir de Moutier. On doit se mobiliser pour qu’elles puissent rester dans la région. C’est ça le danger. » Giovanni Resta continue, pour le moment, de travailler à la mise en place de cette exposition qui apporte « un soutien aux gens seuls pendant la période de Noël ».
La 16e édition de l’exposition de crèches à Moutier sera ouverte entre le 5 décembre et le 10 janvier au Pavillon N16. L’entrée est libre. Les groupes doivent annoncer leur venue par téléphone au 032 493 47 27 ou par mail à g.resta@bluewin.ch /comm-fwo