Des apprentis de la région brillent par leurs résultats. Six jeunes diplômés CFC ont reçu le Prix Apprentissage Pestalozzi 2026 pour leurs excellents résultats de fin de formation. Léandre Chételat de Tavannes et Loann Girod de Tavannes, Noah Chenal de Goumois, Annalisa Kobel de Porrentruy, Léandre Miserez du Noirmont et Elodie Schwendimann de Courtételle comptent parmi les meilleurs jeunes professionnels de leur promotion. Outre le Prix, chacun a reçu un certificat et un « cadeau de qualité », lors d’une cérémonie vendredi dernier au Musée Olympique de Lausanne, détaille le groupe Pestalozzi mercredi.

Au total, 45 jeunes diplômés romands issus d’une formation dans les domaines du bâtiment, de la construction métallique et d’autres secteurs de l’industrie ont été récompensés.



Avec ce Prix Apprentissage, le groupe Pestalozzi entend mettre en lumière le savoir-faire des jeunes travailleurs ainsi que souligner l’importance des métiers techniques et artisanaux pour l’économie suisse. /comm-jad