En 2024, le Jura a enregistré 295 infractions liées à des violences domestiques, soit une hausse de 60% par rapport à 2023 et les chiffres n’ont pratiquement pas changé l’année suivante, selon un communiqué transmis par le canton ce mercredi. Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes indique que des enfants sont impliqués dans plus de la moitié des interventions policières pour violence domestique en Suisse. Dans le Jura, plus de 160 enfants victimes de violence domestique ont été accompagnés par le centre de consultation LAVI en 2025.

« C’est important de reconnaitre les enfants à part entière dans la loi, même s’ils ne sont pas des victimes directes. Le fait d’être derrière une porte et d’entendre la violence, cela fait d’eux des victimes », explique Leïla Hanini. Cela peut avoir de nombreuses conséquences pour eux, selon elle, tant au niveau mental que physique, mais pas que. « Il y a aussi un enjeu de reproduction des schémas de violence. Quand on grandit dans ce type de contexte, on normalise la violence. Il y a donc de fortes probabilités qu’à l’âge adulte, ces enfants reproduisent ces schémas », ajoute-t-elle. Il faut donc intervenir rapidement auprès de ces victimes, d’où l’importance de sensibiliser la population à cette thématique.





Aux Breuleux, l’art s’engage contre les violences de genre

L’artiste Julie Humbert s’associe pour la sixième année à la campagne des « 16 jours contre la violence basée sur le genre ». Du 25 novembre au 10 décembre, elle exposera ses dessins, sérigraphies et linogravures dans les vitrines de son Atelier Galerie, aux Breuleux. Une nouvelle œuvre sera dévoilée chaque jour, accompagnée d’un éclairage rouge de 17h à 20h. Les créations seront également proposées aux enchères en ligne. Les bénéfices seront reversés à l’Association Morane, qui lutte notamment contre le cyberharcèlement. Cette initiative s’inscrit dans le thème de la campagne 2026, consacrée aux violences numériques. L’exposition se terminera par une veillée ouverte au public le jeudi 10 décembre, de 17h à 20h. /lge