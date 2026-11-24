L'affaire évoquée par le SonntagsBlick en 2023 remonte à 1982 et a donné lieu à une décision du parquet bavarois de Bamberg (D) en 2010. Un homme aujourd'hui prêtre accuse Franz Sabo d'avoir abusé sexuellement de lui lors de discussions spirituelles, alors qu'il avait 17 ans. Le curé aujourd'hui âgé de 69 ans, mais toujours en fonction à temps partiel était alors un jeune curé auxiliaire.





Faits prescrits

En 2010, le parquet de Bamberg a classé l'affaire, car les faits étaient déjà prescrits, tout en soulignant que les déclarations de la victime présumée étaient "crédibles en tous points".

Suite à l'article du SonntagsBlick, le conseil de paroisse de Röschenz a écarté toute mise en cause de son curé et dénoncé une "chasse aux sorcières". Le LKR a ouvert une procédure de surveillance contre la paroisse de Röschenz toute en y associant l'évêché de Bâle.





"Pas de place pour la dissimulation"

Dans le rapport final d'enquête publié mardi, le LKR accuse l'évêque de Bâle Felix Gmür d'avoir caché à la paroisse de Röschenz des "documents essentiels". Il exige désormais que l'évêque ouvre un dialogue avec la victime présumée des abus sexuels en Bavière et avec Franz Sabo. La dissimulation n'a pas sa place quand on prend au sérieux l'élucidation d'abus sexuels dans l'Eglise, dénonce le LKR.

Le prêtre a été engagé en 1998 par la paroisse de Röschenz. Au printemps 2002, des tendances pédophiles lui sont reprochées par une personne n'habitant pas la commune. Trois expertises psychiatriques ont conclu qu'il n'en était rien.

Dans ses réponses aux médias en 2023, la paroisse de Röschenz se basait sur la décision du Ministère public de Bâle-Ville de classer, en 2005, une procédure pénale ouverte contre Franz Sabo pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Elle n'avait pas connaissance de la décision de justice bavaroise datée de 2010 et n'a donc pas pu confronter son curé avec les accusations.





Rapport contesté

Selon le rapport d'enquête du LKR, le curé a déclaré, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il n'était pas contraint de répondre aux questions dans ce cadre. Sa paroisse estime, elle, que les conclusions du rapport sont "en grande partie erronées et contraires à la réalité". L'évêque Felix Gmür les considère, lui aussi, "fausses" et "inacceptables".

L'évêché a transmis à la paroisse les documents dont la vérification est de la compétence du LKR. Or, ceux issus du dossier personnel canonique du pasteur incriminé n'en font pas partie.

En 2003, Franz Sabo s'était illustré en critiquant fermement l'évêque conservateur alors en place, Mgr Kurt Koch, en raison de sa position ferme sur le célibat de prêtre et sur l'interdiction faite à d'anciens prêtres de diriger des paroisses. Le prélat l'a alors suspendu, mais le curé a refusé la sanction et continué à prêcher. Ce dernier a même obtenu raison devant la justice. La hache de guerre avec l'évêché a été enterrée en 2008. /ATS