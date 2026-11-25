Tous les groupes politiques du Parlement jurassien auront accès aux différentes commissions. Le législatif s’est montré solidaire des partis les moins représentés en acceptant mercredi une motion interne du groupe CS/POP-Verts par 32 voix contre 23 et 4 abstentions. Seule l'UDC et une partie du groupe le Centre ont voté contre ce changement. Jusqu’ici, seule la commission de gestion et des finances était ouverte aux groupes de moins de six députés, soit le PCSI et le CS/POP-Verts. Ceux-ci pourront désormais accéder aux cinq autres commissions permanentes, pour chacun, une voix consultative. « Dans deux commissions où on ne siège pas jusqu’à présent, on ne participe pas du tout aux débats et il y a des documents qui sont liés au secret de fonction et qui n’osent pas être transmis au chef de groupe », explique la motionnaire Sonia Burri-Schmassmann.