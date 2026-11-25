Le document remis ce mercredi matin aux autorités politiques jurassiennes demande la création d’une structure pour les femmes victimes de violences domestiques. Le Jura est le dernier canton romand à ne pas en avoir.
La création d’une maison d’accueil pour les femmes victimes de violences domestiques est demandée dans le Jura. Une pétition munie de 2'617 signatures a été remise aux autorités cantonales ce mercredi matin devant le bâtiment du Parlement jurassien à Delémont. La campagne est portée par l’organisation spécialisée Campax. Elle est soutenue par l’association Mel, le Collectif féministe du Jura et les Femmes socialistes jurassiennes.
Rebecca Signer : « Il y a des femmes concernées qui ne trouvent peut-être pas de place »
Le Jura a enregistré 293 cas de violences domestiques l’an dernier et il est le seul canton romand à ne pas avoir de maison d’accueil pour les femmes. « Les violences augmentent. Ce qu’on aimerait c’est que les réponses augmentent également. Oui il y a urgence », déclare la collaboratrice chez Campax Rebecca Signer.
Le canton admet un besoin de renforcer le dispositif
En ce 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la création dans le Jura d'une maison d’accueil s’est également invitée au Parlement lors des questions orales. La députée suppléante Sandra Monnerat Choffat (PS) souhaitait savoir si le Gouvernement entendait s’engager en ce sens.
Dans sa réponse, la ministre Rosalie Beuret Siess a indiqué qu’il était inexact de laisser entendre que le canton s’appuyait sur des partenariats avec Bienne et Neuchâtel. Elle a tenu à rappeler ce qui était en place dans le Jura. Rosalie Beuret Siess a souligné que le canton disposait depuis 2025 de « deux hébergements d’urgence ». « Lorsque ces deux lieux sont occupés, d’autres solutions peuvent encore être mobilisées et aucune victime ne se voit d’être imposée de quitter le canton, faute de places », a poursuivi la ministre.
Rosalie Beuret Siess : « Les dispositifs actuels présentent certaines limites et méritent d’être renforcés. »
Rosalie Beuret Siess a également indiqué qu’un « hébergement hors canton pouvait être proposé lorsque la sécurité de la victime ou de ses enfants justifiait un éloignement ». La ministre a enfin affirmé que le dispositif actuel méritait d’être renforcé et qu’un examen en ce sens était en cours pour définir des améliorations, dont l’éventuelle création d’une structure d’accueil spécialisée. La députée suppléante Sandra Monnerat Choffat s’est déclarée satisfaite de la réponse du Gouvernement. De son côté, Rebecca Signer « espère que c’est du sérieux ». Elle trouve les déclarations des autorités « rassurantes » mais attend la mise en place d’actions concrètes. /nmy-fco