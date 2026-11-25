Le Jura a enregistré 293 cas de violences domestiques l’an dernier et il est le seul canton romand à ne pas avoir de maison d’accueil pour les femmes. « Les violences augmentent. Ce qu’on aimerait c’est que les réponses augmentent également. Oui il y a urgence », déclare la collaboratrice chez Campax Rebecca Signer.





Le canton admet un besoin de renforcer le dispositif

En ce 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la création dans le Jura d'une maison d’accueil s’est également invitée au Parlement lors des questions orales. La députée suppléante Sandra Monnerat Choffat (PS) souhaitait savoir si le Gouvernement entendait s’engager en ce sens.

Dans sa réponse, la ministre Rosalie Beuret Siess a indiqué qu’il était inexact de laisser entendre que le canton s’appuyait sur des partenariats avec Bienne et Neuchâtel. Elle a tenu à rappeler ce qui était en place dans le Jura. Rosalie Beuret Siess a souligné que le canton disposait depuis 2025 de « deux hébergements d’urgence ». « Lorsque ces deux lieux sont occupés, d’autres solutions peuvent encore être mobilisées et aucune victime ne se voit d’être imposée de quitter le canton, faute de places », a poursuivi la ministre.