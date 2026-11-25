Le canton du Jura entend revoir les manières de réfléchir sur l’avenir de l’école. Le Parlement a adopté ce mercredi une motion en ce sens transformée en postulat par 56 voix contre 0 et 2 abstentions. Le texte était porté par Rémy Meury (CS-POP) et demandait la création d’une commission non politique chargée de mener une réflexion globale et constante sur l’école publique, obligatoire et postobligatoire. Pour l’élu delémontain, l’actuel Conseil scolaire ne remplit pas suffisamment bien sa tâche pour mener de tels travaux. Le Gouvernement jurassien appelait à la transformation de la motion en postulat. Il a reconnu que le Conseil scolaire n’avait pas toujours pleinement rempli sa mission au cours des dernières années. L’exécutif cantonal estime toutefois qu’il est préférable d’examiner si les organes existants peuvent être renforcés avant d’instituer une nouvelle structure. Le ministre de la Formation, Raphaël Ciocchi, a indiqué que le Gouvernement était ouvert à la création d’une ou de deux nouvelle(s) instance(s). Pour Rémy Meury, la mise en place d’une commission telle qu’il la réclame fonctionnerait comme une sorte de laboratoire. Elle viserait à réfléchir de manière globale à diverses thématiques comme l’école inclusive, la phobie scolaire, l’indiscipline, les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle, le harcèlement scolaire, l’organisation temporelle de l’école ou encore le statut des enseignants. /fco

