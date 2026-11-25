La contribution d’assainissement de la Caisse de pensions du Jura pourrait être revue à la baisse, voire supprimée. Les députés jurassiens se sont prononcés en ce sens par 42 voix contre 0 et 15 abstentions sur la motion de la députée Magali Voillat (Le Centre). Aucun groupe parlementaire n’a souhaité s’exprimer sur la question. Le Gouvernement s’est également positionné favorablement sur le texte, précisant que le Conseil d’administration de la Caisse « s’est engagé à réduire, voire à supprimer cette cotisation si cela était envisageable ».

Cette contribution, fixée à 2%, est financée à parts égales par les employeurs et les employés affiliés. Sa suppression permettrait notamment au Canton d’économiser environ trois millions de francs par an, selon la motionnaire. Cette dernière relève que le taux de couverture de la Caisse atteignait 77,9% fin 2024, dépassant déjà l’objectif fédéral de 75% fixé pour 2030. Le Gouvernement précise toutefois que la décision appartient exclusivement au Conseil d’administration de la Caisse de pensions. /mlm

