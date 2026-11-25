Le Gouvernement jurassien ne se positionne pas encore sur le projet de nouvelle carrière à La Malcôte. Le ministre de l’Environnement, Jean-Paul Lachat, s’est exprimé en ce sens ce mercredi matin devant le Parlement lors des questions orales. Le député Ignace Berret (PCSI) a demandé à l’exécutif cantonal si le Gouvernement jurassien avait déjà pris position sur le projet d’extraction d’argiles à Opalinus envisagé par l’entreprise Lachat SA pour la fabrication de béton à faible empreinte carbone. L’élu de Montsevelier a également rappelé les inquiétudes de riverains notamment concernant les potentielles destructions d’écosystèmes et l’augmentation du trafic de camions. Dans sa réponse, le ministre jurassien de l’Environnement a indiqué que le Gouvernement a été informé du projet par l’entreprise concernée mais qu’il n’avait pas été formellement saisi du dossier et qu’il livrerait son avis lorsque tel sera le cas. Jean-Paul Lachat a aussi rappelé que si une demande ad hoc était formulée, elle nécessiterait une procédure complexe, notamment une modification du plan directeur cantonal.