Les déductions fiscales pour les primes d’assurance maladie ne seront pas augmentées. Le Parlement jurassien a dit « non » mercredi à une motion UDC dans ce sens par 41 voix contre 15 et 4 abstentions. Le texte prévoyait de pouvoir déduire sur sa déclaration d’impôts le montant de la prime annuelle la plus basse du canton du Jura. Ce montant serait passé de 3'400 francs à plus de 5’000 francs pour les adultes en 2027. La motionnaire Myriam Moser déplore un décalage important : « La loi demande que les déductions fiscales suivent l’évolution des primes maladie. Il y a un grand écart. »

Tous les protagonistes ont relevé le grand problème des coûts que représentent les caisses maladie, mais accepter cette motion aurait pesé très lourd pour les collectivités publiques. Un certain flou est d’ailleurs apparu à la tribune sur le manque à gagner pour ces dernières. Le Gouvernement l’avait chiffré à 28 millions de francs dans son message, avant de corriger à 18 millions, pour finalement arrêter sur un total de 20,4 millions de recettes en moins. Au micro de RFJ, Myriam Moser a évoqué l’idée de lancer une initiative populaire au niveau cantonal.