En réponse à une interpellation de la députée Sophie Guenot (PCSI), le ministre de l'environnement Jean-Paul Lachat a affirmé que l'exécutif cantonal considérait cet axe routier comme « très important ». La H18 joue même un rôle de « colonne vertébrale de la liaison entre Bâle et La Chaux-de-Fonds ». « Le Gouvernement est pleinement conscient des attentes exprimées par les communes, les entreprises et les usagers », a-t-il assuré.

Ces dernières années, des travaux ont notamment eu lieu entre Le Noirmont et Le Boéchet. Parmi les autres aménagements réalisés sur cet axe, M. Lachat a cité l'alésage du tunnel de la Roche et les mesures contre les chutes de pierres aux alentours de Saint-Brais.

La planification des investissements prévoira dès 2028 des montants pour la réfection de la traversée du village des Bois, mais aussi, par la suite, pour de nouveaux aménagements entre la Roche et Saint-Brais ainsi qu'entre Le Boéchet et Le Noirmont. Le tronçon en direction de La Ferrière fera également l'objet de travaux.

L'interpellation de Sophie Guenot, qui demandait des précisions quant à la suite des travaux, aux priorités et au calendrier du Gouvernement, avait été co-signée par sept députés de son parti. Ils souhaitaient obtenir des précisions quant à la suite des travaux prévus sur la route H18 « Au-delà de la fluidité du trafic, c'est une question de sécurité routière, d'accessibilité et d'attractivité pour notre territoire », a fait valoir la députée du PCSI. /ATS