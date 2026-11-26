Le harcèlement scolaire était décrypté ce jeudi dans « La Matinale ». Le référent prévention à la cellule communication de la police cantonale jurassienne, Vincent Cattin, donnait quelques conseils sur l’appui d’un témoignage d’une Jurassienne victime de harcèlement.
Notre chronique « Feux bleus » (tous les derniers jeudis du mois), en collaboration avec la police cantonale jurassienne, s’intéressait ce jeudi au harcèlement scolaire. Chaque jour, des enfants ou des adolescents souffrent de cette problématique. A l’image de cette Jurassienne qui a accepté de témoigner dans « La Matinale », elle qui a vécu du harcèlement durant toute sa scolarité. Après avoir été isolée en primaire, elle a vécu un harcèlement physique, numérique et moral au collège. Le témoignage d’Océane :
Océane revient sur le harcèlement scolaire qu'elle a subi.
La police cantonale jurassienne peut intervenir dans le cas de harcèlement, lorsqu’une plainte a été déposée. Cela peut entrainer plusieurs sanctions, selon la gravité des faits reprochés. Pour en parler, le référent prévention à la cellule communication de la police cantonale jurassienne, Vincent Cattin, était l’invité de « La Matinale ». Il donnait également quelques conseils pour sortir de ce genre de situations.
Les victimes de harcèlement peuvent également composer le 142, le 147, ou se rendre sur www.ciao.ch. /lge