Notre chronique « Feux bleus » (tous les derniers jeudis du mois), en collaboration avec la police cantonale jurassienne, s’intéressait ce jeudi au harcèlement scolaire. Chaque jour, des enfants ou des adolescents souffrent de cette problématique. A l’image de cette Jurassienne qui a accepté de témoigner dans « La Matinale », elle qui a vécu du harcèlement durant toute sa scolarité. Après avoir été isolée en primaire, elle a vécu un harcèlement physique, numérique et moral au collège. Le témoignage d’Océane :