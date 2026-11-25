L’assemblée de l’Association jurassienne des communes a validé mercredi soir un soutien financier de 41'000 francs pour l’organisation d’une étape jurassienne du Tour de Romandie 2027. Pour l’ancien coureur professionnel Roger Beuchat, cette unanimité démontre la capacité de la région à se mobiliser autour de grands événements.
Les communes du canton se réjouissent de voir passer le Tour de Romandie sur les routes jurassiennes. Réunie en assemblée mercredi soir à Glovelier, l’association jurassienne des communes (AJC) a validé un soutien financier de 41'115,50 francs (représentant 50 centimes par habitant) pour l’accueil d’une étape 100% jurassienne de l’épreuve cycliste le 2 mai prochain. La somme sera prélevée sur la fortune de l’AJC, sans charge supplémentaire pour les communes. Un « oui » unanime qui réjouit Roger Beuchat, ancien cycliste professionnel venu présenter les enjeux aux membres de l’AJC. « Je suis hyper reconnaissant. Je ne m’attendais pas à l’unanimité. Les communes jurassiennes démontrent qu’on sait se serrer les coudes et créer des choses. » Après neuf années d’absence, il était temps de retrouver le Tour de Romandie, selon Roger Beuchat : « On a un Jurassien (ndlr : Yannis Voisard) qui a fait les premières lignes du cyclisme mondial cet été. Chaque Jurassien était devant sa télé. C’était important que le Tour passe dans le Jura en 2027. »
Roger Beuchat : « Je suis hyper reconnaissant. »
Une étape qui s’annonce difficile et spectaculaire
Si le départ depuis Moutier de l’étape jurassienne du Tour de Romandie était connu depuis plusieurs semaines, son arrivée n’a été dévoilée que ce mercredi. C’est donc à Bassecourt que l’épreuve cycliste trouvera son épilogue, après avoir sillonné les quatre districts. C’est avec une certaine émotion que l’ancien coureur professionnel Roger Beuchat a accueilli la nouvelle. « Moi et le Tour de Romandie c’est une histoire d’amour, j’y ai vu Eddy Merckx. Et c’est aussi ça qui m’a donné envie de faire du vélo. Je pense que les gens seront très heureux que ça revienne dans le Jura. »
Le tracé de l’épreuve doit encore être dessiné, mais Roger Beuchat parle d’une étape qui s’annonce difficile et spectaculaire. « C’est la volonté des organisateurs, d’avoir une étape où le dernier jour, le leader puisse encore changer. » Roger Beuchat a également précisé que la volonté des organisateurs est de passer dans un maximum de communes du canton, « aussi pour les remercier du soutien qu’elles nous donnent. ».
De potentielles retombées pour la région
Roger Beuchat a également vanté la vitrine qui sera offerte à la région lors de l’épreuve. Alors que les images du Tour sont retransmises dans 128 pays. À ce propos, le maire de Courrendlin Joël Burkhatler a souhaité savoir si l’offre hôtelière jurassienne suffirait à accueillir le Tour de Romandie. Roger Beuchat a répondu par la négative, en précisant que les coureurs ne changent généralement pas d’hôtel durant l’épreuve, mais que l’organisation essaie de loger une partie des équipes dans les régions visitées, et confie également certains mandats à des prestataires locaux. « À la fin, tout le monde est gagnant », a assuré l’ancien coureur professionnel. /tna