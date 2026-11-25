Une étape qui s’annonce difficile et spectaculaire

Si le départ depuis Moutier de l’étape jurassienne du Tour de Romandie était connu depuis plusieurs semaines, son arrivée n’a été dévoilée que ce mercredi. C’est donc à Bassecourt que l’épreuve cycliste trouvera son épilogue, après avoir sillonné les quatre districts. C’est avec une certaine émotion que l’ancien coureur professionnel Roger Beuchat a accueilli la nouvelle. « Moi et le Tour de Romandie c’est une histoire d’amour, j’y ai vu Eddy Merckx. Et c’est aussi ça qui m’a donné envie de faire du vélo. Je pense que les gens seront très heureux que ça revienne dans le Jura. »

Le tracé de l’épreuve doit encore être dessiné, mais Roger Beuchat parle d’une étape qui s’annonce difficile et spectaculaire. « C’est la volonté des organisateurs, d’avoir une étape où le dernier jour, le leader puisse encore changer. » Roger Beuchat a également précisé que la volonté des organisateurs est de passer dans un maximum de communes du canton, « aussi pour les remercier du soutien qu’elles nous donnent. ».





De potentielles retombées pour la région

Roger Beuchat a également vanté la vitrine qui sera offerte à la région lors de l’épreuve. Alors que les images du Tour sont retransmises dans 128 pays. À ce propos, le maire de Courrendlin Joël Burkhatler a souhaité savoir si l’offre hôtelière jurassienne suffirait à accueillir le Tour de Romandie. Roger Beuchat a répondu par la négative, en précisant que les coureurs ne changent généralement pas d’hôtel durant l’épreuve, mais que l’organisation essaie de loger une partie des équipes dans les régions visitées, et confie également certains mandats à des prestataires locaux. « À la fin, tout le monde est gagnant », a assuré l’ancien coureur professionnel. /tna