Vers un nouveau consensus politique sur la rémunération des membres de l’exécutif de Delémont. Selon nos informations, ce point du Règlement sur le Conseil communal, très discuté lors de la dernière séance du Conseil de ville, a fait l’objet de tractations depuis lors. À quelques jours de la prochaine séance du législatif, une nette majorité semble tomber d’accord sur une proposition du Centre déjà débattue en première lecture.





Une nouvelle classe salariale, mais sans majoration

Ce nouveau règlement doit mieux définir l’organisation et les compétences du Conseil communal. Il y est question aussi de la rémunération de ses membres, inchangée depuis fin 2000. Le texte initial proposait d’augmenter le salaire des conseillers communaux en le passant dans la même classe que celui des chefs de service (classe 23), avec une majoration de 10%. En première lecture, un amendement du Centre suggérait toutefois d’abandonner cette idée de majoration. Mais au moment du vote sur cet article, une courte majorité d’élus préférait la version de la commission de la mairie. Or, depuis, la crainte d’un référendum sur l’ensemble du règlement semble avoir fait bouger les lignes. Selon nos informations, les groupes PS, Centre et PLR a minima, soit une majorité d’élus, se rallieront lundi soir à la solution du Centre, à savoir l’abandon de la majoration.

Le salaire brut du maire de Delémont, à 80%, passerait ainsi de 8’432.60 actuellement à 10’717.60 francs, tandis que celui des conseillers communaux, à 40%, passerait de 4'216.30 à 5'358.80 francs. Par rapport à la proposition initiale, ça représente une diminution brute d'environ 1070.- francs par mois pour le maire et 535.- francs pour les conseillers communaux. /lad