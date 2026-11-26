Une fusillade a enlevé la vie à un homme de 34 ans et en a blessé gravement un autre de 23 ans. Les faits se sont produits ce jeudi vers 6h15 dans un restaurant d’Audincourt village situé à une dizaine de kilomètres de Fahy, rapporte le « Blick ». Les secours sont intervenus dans le secteur de la rue de Seloncourt. À leur arrivée, l’une des victimes se trouvait en arrêt cardiorespiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, elle n’a pas survécu. Le second homme a été pris en charge dans un état grave.

Une voiture présentant plusieurs impacts de balles, notamment sur la portière avant du côté passager, a été retrouvée sur la chaussée, précise un article de « ICI Belfort-Montbéliard ». Un important dispositif policier a été déployé dans le secteur. Les circonstances exactes de la fusillade restent à déterminer. /Ici Belfort-Montbéliard-mlm