Les fêtes de fin d'année approchent et Nez Rouge Jura se prépare à reprendre le volant. Le principe reste identique aux années précédentes : un équipage de bénévoles vient chercher les personnes qui ne se sentent pas en état de prendre le volant et les raccompagne chez elles avec leur propre véhicule. Comme le rappelle la chanson de Nez Rouge créée par Sylvain Bayard : « 0800 802 208. Tu es conducteur et tu n'as pas la frite, tu peux nous téléphoner. "Allo Nez Rouge, un petit renne me dit de vous appeler." »

Cette année, les équipes seront mobilisées les vendredis et samedis des 4-5, 11-12 et 18-19 décembre, de 22h à 4h. Elles seront également actives les 24 et 25 décembre, de 22h à 2h, le 26 décembre jusqu'à 4h et lors de la nuit du Nouvel An, jusqu'à 6h du matin.

Le parrain de cette édition 2026 est Olivier Luder, ancien conducteur des Chemins de fer du Jura et ancien député au Parlement jurassien. Le Franc-Montagnard invite les intéressés à se joindre au convoi en tant que « petit renne ». Nez Rouge Jura recherche encore des bénévoles. Les inscriptions sont ouvertes sur nezrouge-jura.ch. /nje