L’association Maison de Quartier Haute-Sorne (MQHS) dispose d’un local. Elle annonce jeudi dans un communiqué l’ouverture d’un espace, déjà actif depuis le mois de novembre. L’association, créée en avril dernier, poursuit ainsi son développement. Le local se situe à la rue des Primevères dans le pavillon de l’école secondaire de Bassecourt. L’ouverture de cet lieu a été rendue possible grâce à « un partenariat avec la ludothèque de Haute-Sorne ». L'espace est donc partagé entre les deux associations.

L’association Maison de Quartier Haute-Sorne pourra ainsi « compléter et diversifier l’offre socio-culturelle notamment grâce aux moments d’accueil libre ». Elle prévoit également plusieurs rencontres et ateliers durant la période de Noël. Comme depuis 2024, MQHS continuera également de proposer à la population de Haute-Sorne des animations itinérantes dans les différents villages de la commune. /comm-fwo