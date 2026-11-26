Le SEOD va au-devant d’une année riche en nouveautés. Le syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs va mettre en œuvre une nouvelle gestion régionale des déchets valorisables l’an prochain. Cela se traduit par l’ouverture d’un centre de collecte et de valorisation (CCV) le 4 janvier dans la capitale jurassienne, mais aussi par le déploiement de plusieurs écopoints dans la Vallée. « Il y a beaucoup d’inconnues », souffle le chef d’exploitation du SEOD à quelques heures de l’assemblée des délégués qui se tient ce jeudi soir à Courroux. « On a du mal à estimer les volumes de matériaux qu’on va collecter », précise Didier Luginbühl. Le syndicat va, en effet, réceptionner des déchets qu’il ne gère pas actuellement. Il faudra aussi s’adapter aux habitudes des citoyens, puisque la fréquentation des écopoints et du CCV aura un impact sur les cadences de vidange. Autant dire que 2027 s’apparente à une année test pour le SEOD.