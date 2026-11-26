L’année prochaine sera synonyme de nouveautés pour le syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs. Un centre de collecte et de valorisation va ouvrir ses portes alors que le site de la décharge à Boécourt va devenir un centre de logistique.
Le SEOD va au-devant d’une année riche en nouveautés. Le syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs va mettre en œuvre une nouvelle gestion régionale des déchets valorisables l’an prochain. Cela se traduit par l’ouverture d’un centre de collecte et de valorisation (CCV) le 4 janvier dans la capitale jurassienne, mais aussi par le déploiement de plusieurs écopoints dans la Vallée. « Il y a beaucoup d’inconnues », souffle le chef d’exploitation du SEOD à quelques heures de l’assemblée des délégués qui se tient ce jeudi soir à Courroux. « On a du mal à estimer les volumes de matériaux qu’on va collecter », précise Didier Luginbühl. Le syndicat va, en effet, réceptionner des déchets qu’il ne gère pas actuellement. Il faudra aussi s’adapter aux habitudes des citoyens, puisque la fréquentation des écopoints et du CCV aura un impact sur les cadences de vidange. Autant dire que 2027 s’apparente à une année test pour le SEOD.
Didier Luginbühl : « Le grand changement sera la suppression du ramassage des encombrants au porte à porte. »
Il y aura également du changement sur le site de la décharge à Boécourt. « Pour le moment, on est une place de transbordement. On va étendre cela en devenant un centre de logistique », détaille Didier Luginbühl. Comprenez par là que des matériaux seront stockés sur le site avant d’être acheminés vers des filières de recyclage. « Le but est d’avoir une masse critique pour être un interlocuteur de poids », lance le chef d’exploitation. Cela concernera, dans un premier temps, le verre, l’alu et le fer blanc. Dès 2028, le papier et le carton emprunteront le même chemin.
« Tout ce qui est collecté au CCV ne transitera pas obligatoirement par Boécourt. »
Le budget du SEOD prévoit un bénéfice de 4,16 millions de francs pour l’an prochain. Il devrait permettre d’alimenter la part aux communes de 1,6 million, le fonds de réserve de politique budgétaire de 900'000 francs et le fonds pour des projets environnementaux dans les communes de 500'000 francs. /msc