Le Coop Pronto de la gare de Porrentruy a été la cible d’un brigandage ce jeudi au petit matin. Un individu muni d’une arme de poing s’est emparé du contenu de la caisse de plusieurs centaines de francs. Il a ensuite pris la fuite dans une direction inconnue. Aucun blessé n’est à déplorer, indique la Police cantonale jurassienne dans son communiqué.

L’auteur des faits mesure entre 160 et 170 cm et portait des vêtements entièrement noirs au moment du braquage.

De nombreux membres de la gendarmerie et de la Police judiciaire sont intervenus sur place. Le magasin a dû fermer durant plusieurs heures pour permettre les investigations. L’enquête se poursuit sous la direction du Ministère public.

La Police cantonale jurassienne lance un appel à témoins. Toute personne ayant assisté aux faits ou disposant d’informations permettant d’identifier l’auteur est invitée à contacter ses services au 032 420 65 65. /comm-mlm