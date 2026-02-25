Prox-iti a ramassé 296 tonnes de déchets en un an et a atteint ses objectifs

Le projet Prox-iti est un succès. Les responsables de la déchèterie mobile itinérante des Franches-Montagnes ont tiré le bilan de la première année d’activité ce mercredi après-midi à Saignelégier. Le dispositif unique en Suisse romande a été déployé dans sept communes taignonnes (Le Noirmont, Saignelégier, St-Brais, Montfaucon, Le Bémont, Les Bois et Muriaux) ainsi que dans la bernoise de La Ferrière en collaboration avec l’entreprise spécialisée Vadec à La Chaux-de-Fonds. Pas moins de 296 tonnes de déchets, dont 180 tonnes d’encombrants incinérables, ont pu être récoltées lors des 37 sessions de ramassage dispatchées dans la région l’an dernier. Prox-iti a pleinement atteint ses objectifs selon la présidente du comité de pilotage (Copil). « Le bilan est vraiment positif, le retour des citoyens est bon, donc ça se passe bien lors du ramassage », se réjouit Florence Girard qui se félicite aussi d’avoir respecté l’objectif des frais établi à 20 francs annuels par habitant. Les coûts ont même été un peu plus bas que prévu, ce qui a permis à Prox-iti de dégager un bénéfice d’environ 7'000 francs. Cet argent a été placé dans une réserve en cas de besoin.
Florence Girard : « Tout est positif pour nous. »
La présidente du Copil admet que certaines choses peuvent encore être améliorées. Elle compte notamment sur les remarques des citoyens pour apporter quelques ajustements au dispositif. Cela avait déjà été le cas au niveau du règlement d’exploitation. « On était assez strictes par rapport aux déchets à récolter. Donc là, on a assoupli et on récolte un petit peu plus que ce qui était fixé au départ », explique Florence Girard qui ajoute que la variété de déchets acceptés par Prox-iti favorise les bonnes pratiques en matière de recyclage. La déchèterie mobile itinérante propose d’ailleurs une ressourcerie dédiée à la récupération d’objets dans le but de leur donner une seconde vie. Cette prestation est réalisée en partenariat avec Emmaüs et Regenove.
Les responsables ajoutent que Prox-iti dispose encore d’une douzaine de sessions annuelles de ramassage des déchets qui pourraient être activées si d’autres communes souhaitent intégrer le dispositif. /nmy