Prox-iti a ramassé 296 tonnes de déchets en un an et a atteint ses objectifs

La présidente du Copil admet que certaines choses peuvent encore être améliorées. Elle compte notamment sur les remarques des citoyens pour apporter quelques ajustements au dispositif. Cela avait déjà été le cas au niveau du règlement d’exploitation. « On était assez strictes par rapport aux déchets à récolter. Donc là, on a assoupli et on récolte un petit peu plus que ce qui était fixé au départ », explique Florence Girard qui ajoute que la variété de déchets acceptés par Prox-iti favorise les bonnes pratiques en matière de recyclage. La déchèterie mobile itinérante propose d’ailleurs une ressourcerie dédiée à la récupération d’objets dans le but de leur donner une seconde vie. Cette prestation est réalisée en partenariat avec Emmaüs et Regenove.

Les responsables ajoutent que Prox-iti dispose encore d’une douzaine de sessions annuelles de ramassage des déchets qui pourraient être activées si d’autres communes souhaitent intégrer le dispositif. /nmy