Les premiers écopoints estampillés SEOD sont opérationnels

De nouveaux écopoints fleurissent à plusieurs endroits du district de Delémont. Le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs lance ce vendredi une phase pilote dans trois communes, à savoir Haute-Sorne, Mettembert et Movelier. L’objectif est de tester le matériel, la logistique de vidange et les retours de la population. Un total de 25 écopoints seront installés à travers 15 communes du district d’ici l’ouverture du Centre de collecte et de valorisation dans la capitale jurassienne en 2026.

Ces containeurs permettent la récolte des cinq principaux déchets des ménages, soit le verre, le papier et le carton, l’alu, le fer-blanc et les huiles. « Les principaux écueils pour l’installation de ces écopoints ont été les demandes de permis, ainsi que de trouver des emplacements dans chaque localité, ce qui n’est pas si évident. Toutes les communes n’ont pas d’emplacement propre et doivent parfois acheter du terrain, puis changer l’affectation des zones et parfois faire face à des oppositions », explique le président du SEOD André Marquis. Le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs s’occupera de la gestion de ces déchets, alors que les communes devront s’assurer de la propreté des sites.