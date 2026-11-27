Alors que la quotité d'impôts reste fixée à 1,9, les taxes pour les déchets et l'évacuation des eaux seront revues vers le bas. La population et les entreprises bénéficieront également de tarifs en baisse pour la partie énergie de l'électricité et pour le gaz.

Le budget 2027 prolonge le redressement engagé depuis 2023, se réjouissent les autorités communales dans un communiqué diffusé vendredi. Les déficits structurels identifiés en 2022 avaient conduit à la mise en oeuvre d'un plan d'assainissement graduel.

Les investissements nets atteignent 7,1 millions de francs à la charge du compte de résultats et 10,8 millions autofinancés par les services communaux. Les revenus fiscaux progressent de 4 millions et compensent la forte hausse des charges réparties entre l'Etat et les communes (+2 millions).

Pour les autorités delémontaines, le résultat reflète également les progrès réalisés dans l'organisation et le fonctionnement de l'administration, qui a gagné en efficacité.

Le personnel bénéficiera d'un renchérissement de 0,83%, qui inclut un rattrapage partiel. Les effectifs, eux, restent conformes à la feuille de route de réduction des postes fixée par le Conseil communal: on comptera 169,1 EPT de titulaires en 2027, pour un maximum autorisé de 189,14 EPT.

Le Conseil de ville se prononcera sur le budget le 14 décembre. /ATS