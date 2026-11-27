Seize pêcheurs équatoriens attaquent l’armée américaine en justice. Ils ont déposé une plainte devant un tribunal fédéral de Pennsylvanie après le bombardement de leur bateau et réclament cinq millions de dollars de dommages et intérêts. Le Courrier international a récemment relayé l’information sur son site internet. Ces pêcheurs mettent en cause la campagne de frappes menées par Washington contre les navires accusés de transporter de la drogue. Les Etats-Unis démentent toute implication. Les détails d’Alexandre Rossé :

