C’est la première fois qu’un groupe jurassien pourra enflammer le public du mythique festival de metal de Clisson, en Loire-Atlantique. Avec environ 240’000 spectateurs sur quatre jours, le Hellfest est considéré comme le plus grand festival de metal de France et l’un des plus grands d’Europe. Pour cette édition 2027 qui marquera les 20 ans du festival, les organisateurs annoncent proposer 10 scènes différentes et pas moins de 300 groupes. Silver Dust annonce qu’il se produira dans plusieurs festivals internationaux qui se tiendront également en 2027.

D’ici là, le groupe repart pour une tournée européenne de 17 dates. Avec un premier rendez-vous à Barcelone le 20 janvier, le groupe tracera sa route à travers neuf pays dont la France, l’Allemagne et l’Italie. /comm-mlm