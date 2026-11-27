Un incendie s’est déclaré dans une maison en rénovation à Bassecourt. L’alerte a été donnée jeudi vers 17h15 à la rue des Vieilles Forges. Les pompiers du SIS Haute-Sorne, appuyés par ceux du Centre de renfort de Delémont, sont venus à bout du sinistre. Une vingtaine d’hommes du feu et six véhicules ont été mobilisés.

L'incendie n'a occasionné que des dégâts matériels. Aucun blessé n'est à déplorer. Les causes du sinistre sont pour l’heure inconnues. La circulation a été perturbée pendant environ 2 heures, selon le communiqué de presse de la police cantonale jurassienne. /comm-ncp