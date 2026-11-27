Une association franco-suisse est venue en aide à la population marocaine. Partir Offrir, qui a son siège suisse à Porrentruy, a organisé une expédition humanitaire il y a quelques jours dans la région du Haut-Atlas, une région durement touchée par un séisme il y a trois ans. Un évènement qui avait causé la mort de 3'000 personnes. Pour revenir sur cette expédition, « La Matinale » accueillait l’un des participants, Jérémie Pignard. Il revenait notamment sur ce qui a été fait sur place. « L’association a livré 600 sacs de 30 kg de denrées alimentaires essentielles. Cette aide de base est encore utile dans ces régions reculées », explique-t-il, tout en soulignant que d’autres expéditions avaient pour objectif d’amener de l’aide technique.
Trois ans après, la région est toujours marquée par ce séisme et ce type d’expédition ne laisse pas insensible. « On a beau savoir que dans le monde il y a des populations paupérisées, quand on le voit et qu’on le vit, c’est autre chose », affirme Jérémie Pignard. Le paysage est aussi passablement marqué par cet évènement. « Il y a des stigmates encore bien visibles. Vous voyez des sentiers et des maisons effondrées, ce qui vous permet d’imaginer le désastre », relate-t-il.
La reconstruction est en cours, selon le Jurassien. « Elle avance bien. Il n’y a plus de tentes de secours. Les gens vivent à nouveau dans des structures en dur », souligne-t-il et tout pourrait s’accélérer en raison de la Coupe du monde de football en 2030 qui devrait doper cette reconstruction. /lge