Trois ans après, la région est toujours marquée par ce séisme et ce type d’expédition ne laisse pas insensible. « On a beau savoir que dans le monde il y a des populations paupérisées, quand on le voit et qu’on le vit, c’est autre chose », affirme Jérémie Pignard. Le paysage est aussi passablement marqué par cet évènement. « Il y a des stigmates encore bien visibles. Vous voyez des sentiers et des maisons effondrées, ce qui vous permet d’imaginer le désastre », relate-t-il.

La reconstruction est en cours, selon le Jurassien. « Elle avance bien. Il n’y a plus de tentes de secours. Les gens vivent à nouveau dans des structures en dur », souligne-t-il et tout pourrait s’accélérer en raison de la Coupe du monde de football en 2030 qui devrait doper cette reconstruction. /lge