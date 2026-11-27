L’incroyable aventure de PlanetSolar II sur le lac Titicaca. Petite sœur du navire qui a fait le tour du monde, la petite embarcation solaire est née et a vogué sur le lac de Neuchâtel. Elle est partie en Bolivie fin 2024. Là, à 3'800 mètres d’altitude, elle a entrepris un tour de ce lac gigantesque, presque aussi vaste à lui seul que toute la Suisse romande. Son équipe a mené plusieurs expériences, de science et d’ingénierie. Un bilan a été dressé jeudi soir au Laténium à Hauterive. En direct dans la Matinale RTN, l’écoexplorateur, fondateur et président de la Fondation PlanetSolar est revenu sur ce programme.

Avec l’océanographe Xavier Lazzaro, l’expédition a mené des recherches sur la qualité de l’eau, qui ont permis de démontrer sur place les conclusions d’un modèle théorique. PlanetSolar II, qui a navigué sur les lacs jurassiens et sur le lac Titicaca a par ailleurs donné l’occasion de dresser des comparaisons sur le rendement d’une embarcation solaire à basse et à haute altitude. Une différence de performance de l’ordre de 20%. « Ça démontre que l’électrification dans les zones de haute altitude, c’est super efficace », se réjouit Raphaël Domjan, qui dresse un parallèle avec le programme de la Confédération Planet Express sur la construction de grands parcs photovoltaïques en haute montagne.