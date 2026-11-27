C’est une entreprise en pleine croissance qui fête ses 50 ans à Delémont. PRECI-DIP annonce ce vendredi sa volonté de poursuivre son développement en construisant un nouveau bâtiment et en créant plus de 200 emplois ces prochaines années. Cela porterait ses effectifs à près de 800 personnes.

L’entreprise, spécialisée dans la conception et la fabrication de connecteurs, a déjà plus que doublé son chiffre d’affaires depuis 2021 et a l’ambition d’à nouveau le doubler d’ici 2030. Une croissance qui repose sur la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de production, sur la conception et la fabrication de ses propres équipements ainsi que sur une forte capacité d’innovation. PRECI-DIP conçoit et fabrique des solutions pour l’industrie, le médical, le spatial, la défense, l’automobile et l’aéronautique.

Fondée à Delémont en 1976 par Gody Aeschbacher, PRECI-DIP est installée dans la zone industrielle de la Communance. Son site dispose de 1'154 panneaux solaires et est équipé de systèmes de traitement de l’air et de recyclage de l’eau. L’entreprise vise ainsi « à concilier le développement industriel, la performance et la prise en compte des enjeux environnementaux liés à ses activités ». /comm-clo