Le magazine « Bilan » a publié une liste des 300 plus grosses fortunes du pays. Des capitaux qui se chiffrent à quelques 200 millions pour le bas du classement et qui grimpent jusqu’à 40 milliards de francs.
Des chiffres qui dépassent l’entendement. Si plusieurs noms sont des héritiers de grandes fortunes, la tête du classement est occupée cette année par la famille Aponte, établie à Genève, qui a créé en une cinquantaine d’années l’empire MSC, premier armateur mondial du transport de conteneurs. Dans les autres noms qui interpellent, on retrouve la famille Blocher qui fait son retour dans le top 10 cette année, à la 6e place avec une fortune estimée à 24 milliards de francs grâce à ses entreprises dans le domaine chimique. Un nom fait échos dans le Jura, c’est Richard Mille, si la société horlogère est basée aux Breuleux, la famille Richard Mille vit dans le canton de Vaud avec ses 2,5 milliards de francs de quoi occuper la 115e place. Citons encore un certain Roger Federer, avec ses 1,5 milliard et Christian Constantin, à peine milliardaire. Dans le monde agroalimentaire, vendre des chips, ça rapporte… la famille Zweifel occupe le 219 rang avec 500 millions dans son porte-monnaie. Plus près de chez nous, mais toujours pas dans le Jura, la Famille Richterich de Ricola à Laufon, figure dans le bas du classement.
Nancy Chappuis nous dévoile les dessous de ce classement.
Des fortunes à donner le vertige, mais aucune dans le Jura. Le magazine « Bilan » a dévoilé son traditionnel classement des 300 plus grandes fortunes de Suisse. Les patrimoines recensés oscillent entre 200 millions et 40 milliards de francs. Aucun Jurassien ne figure toutefois dans ce palmarès. Seuls deux autres cantons sont dans la même situation : Neuchâtel et Appenzell Rhodes-Intérieures.
La famille Aponte, à la tête de la compagnie maritime genevoise MSC, a pris la première place du classement. La fortune des armateurs est estimée entre 39 et 40 milliards de francs.
La famille Hoffmann, Oeri et Duschmalé, qui contrôle le géant pharmaceutique bâlois Roche, conserve sa deuxième place. Leur fortune est estimée entre 35 et 36 milliards de francs.
La troisième place revient à Andrea Pignataro, un Italien de 56 ans qui a fondé Ion Group, une société de logiciels financiers. Sa fortune est estimée entre 33 et 34 milliards de francs.
Propriétaire de la maison de couture Chanel, la famille Wertheimer, en tête du classement des plus grosses fortunes de Suisse l'an dernier, a été reléguée à la quatrième place. La fortune des Wertheimer est passée en un an de 33-34 milliards de francs à 32-33 milliards.
La famille Safra, qui dirige la banque privée J. Safra Sarasin et dont la fortune est estimée entre 26 et 27 milliards de francs, s'adjuge la cinquième place.
Sortie l'an dernier du top 10, la famille Blocher, à la tête du chimiste grison Ems-Chemie, y fait son grand retour en se plaçant à la sixième position. L'action Ems-Chemie a enregistré une envolée spectaculaire, bondissant de plus de 56% sur un an. La fortune des Blocher est estimée entre 23 et 24 milliards de francs.
Le cofondateur de Palantir, nouveau venu
Viennent ensuite l'ancien banquier d'affaires helvético-brésilien Jorge Lemann (18 à 19 milliards), la famille Bertarelli (17 à 18 milliards) et l'homme d'affaires américain Alexander Karp (16 à 17 milliards), cofondateur de l'entreprise d'analyse de données Palantir et nouveau dans le classement.
La famille Rupert, qui contrôle le géant du luxe genevois Richemont et dont la fortune varie entre 15 et 16 milliards, ferme la marche des dix plus grosses fortunes du pays. /ATS-ncp