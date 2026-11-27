La famille Aponte, à la tête de la compagnie maritime genevoise MSC, a pris la première place du classement. La fortune des armateurs est estimée entre 39 et 40 milliards de francs.

La famille Hoffmann, Oeri et Duschmalé, qui contrôle le géant pharmaceutique bâlois Roche, conserve sa deuxième place. Leur fortune est estimée entre 35 et 36 milliards de francs.

La troisième place revient à Andrea Pignataro, un Italien de 56 ans qui a fondé Ion Group, une société de logiciels financiers. Sa fortune est estimée entre 33 et 34 milliards de francs.

Propriétaire de la maison de couture Chanel, la famille Wertheimer, en tête du classement des plus grosses fortunes de Suisse l'an dernier, a été reléguée à la quatrième place. La fortune des Wertheimer est passée en un an de 33-34 milliards de francs à 32-33 milliards.

La famille Safra, qui dirige la banque privée J. Safra Sarasin et dont la fortune est estimée entre 26 et 27 milliards de francs, s'adjuge la cinquième place.

Sortie l'an dernier du top 10, la famille Blocher, à la tête du chimiste grison Ems-Chemie, y fait son grand retour en se plaçant à la sixième position. L'action Ems-Chemie a enregistré une envolée spectaculaire, bondissant de plus de 56% sur un an. La fortune des Blocher est estimée entre 23 et 24 milliards de francs.





Le cofondateur de Palantir, nouveau venu

Viennent ensuite l'ancien banquier d'affaires helvético-brésilien Jorge Lemann (18 à 19 milliards), la famille Bertarelli (17 à 18 milliards) et l'homme d'affaires américain Alexander Karp (16 à 17 milliards), cofondateur de l'entreprise d'analyse de données Palantir et nouveau dans le classement.

La famille Rupert, qui contrôle le géant du luxe genevois Richemont et dont la fortune varie entre 15 et 16 milliards, ferme la marche des dix plus grosses fortunes du pays. /ATS-ncp