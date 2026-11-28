Le nouvel ouvrage de Jacques Daucourt se penche avant tout sur les liens frontaliers entre le village ajoulot et la France. Il se compose de récits d’époque qui vont de la Première Guerre mondiale à la fusillade de 1977 survenue au poste de douane par des terroristes allemands d’extrême-gauche de la Fraction Armée Rouge. Jacques Daucourt a accompagné les textes de nombreuses photos.

Des textes inédits

Le réalisateur autodidacte livre ainsi des extraits du journal de son oncle, Henri, qui raconte l’histoire de son père, soit le grand-oncle de l’auteur, Eugène Daucourt. L’homme avait combattu et survécu à la bataille de Verdun en 1916 dans les rangs de l’armée française. Le livre s’appuie également sur des écrits d’Henri Boquet qui était le receveur des douanes de Fahy et qui évoque, notamment, le bombardement de l’usine Peugeot à Sochaux en juillet 1943. De même, Jacques Daucourt révèle aussi des tranches de vie relatés dans le journal de bataillon fusiller 101 qui était cantonné dans le village pendant la Seconde Guerre mondiale. L’auteur a également voulu rendre hommage à la famille du député-maire de Fahy, Ernest Périat, qui était venue en aide à des réfugiés et à la résistance française. Jacques Daucourt souligne que « certains documents n’ont jamais été diffusés ». « J’ai voulu publier ce livre pour que tout le monde en profite et qu’il reste une trace pour les générations actuelles », indique l’auteur de l’ouvrage. Le livre de Jacques Daucourt, « Mémoires frontalières : Fahy, Abbévilers, Croix, Hérimoncourt, Montbouton », a été réalisé en partenariat avec l’association « Le Vieux Fahy ». /fco