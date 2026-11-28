Après l’inauguration de sa nouvelle bannière et une soirée « Meurtre et Panique au Refuge » vendredi soir, un nouveau rendez-vous est agendé ce dimanche 29 novembre à 17 heures. Les musiciennes et musiciens vous convient à un concert de l’Avent en l’église de Cornol. Ils invitent pour l’occasion Les « Enfants du Cœur », ensemble vocal dirigé par Jérôme Courbat.

Une belle relève musicale

La fanfare évolue sous la direction de Claudette Theurillat et se compose d’une trentaine de membres, plus une belle équipe de cadets. Regroupés au sein de l’ECFAC (l’Ensemble des Cadets de la Fanfare L’Ancienne de Cornol), ces jeunes musiciens se retrouvent chaque semaine pour apprendre un instrument — flûte, cornet, saxophone ou percussion — avant d'intégrer l’ensemble.

Une société perpétuellement jeune

Rencontre avec Sylvain Gaignat, coprésident de la Fanfare « L’Ancienne » de Cornol, fondée en 1863. Entré en musique avec des amis d’enfance, il rappelle que deux ingrédients sont primordiaux pour le bon fonctionnement d’une société : l’amitié entre les musiciens et l’amour de la musique./jmp