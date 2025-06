La Bible de Moutier-Grandval, une bénédiction pour le tourisme jurassien

Le tourisme jurassien a profité de l’engouement autour de la Bible de Moutier-Grandval. L’exposition dédiée au manuscrit du IXe siècle a refermé ses portes dimanche au Musée d’art et d’histoire à Delémont. De mars à juin, elle a attiré plus de 18'000 personnes dans notre région. Jura Tourisme est très satisfait de ces trois mois d’exposition. « Elle est arrivée au bon moment, dans une saison qui n’est pas toujours la plus haute saison d’un point de vue touristique », se réjouit Guillaume Lachat, soulignant l’impact bénéfique de l’événement sur les visiteurs venus d’en dehors de notre canton. D’ailleurs, le directeur de Jura Tourisme est optimiste quant au fait que l’exposition de la Bible de Moutier-Grandval a donné aux curieux l’envie de revenir dans la région pour la découvrir davantage. Cette manifestation a pu attirer le grand public « grâce à cette escape game qui continuera d’être valable après l’exposition » mais aussi un public de niche spécifiquement intéressé par le manuscrit. « L’idée était aussi de capter ces gens-là pour l’avenir. » /nmy