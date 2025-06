Quand la Bible de Moutier-Grandval intéresse les élèves

« La majorité des élèves ont apprécié la visite. D’après leur retour, le moment fort était bel et bien celui où ils se trouvaient devant l’objet », relate Elena Angiolini, qui ajoute que l’activité proposée à l’issue de la visite par le Musée jurassien d’art et d’histoire (MJAH) a également connu un certain succès.