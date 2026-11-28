La réforme « Pompiers JU2020 » se prépare à franchir une étape, plus de dix ans après le lancement des discussions. Le rapport d’un groupe de travail présidé par l’inspecteur cantonal, John Mosimann, doit être remis dans le courant du mois de décembre au Gouvernement jurassien. La réforme qui vise notamment à regrouper les forces a déjà fait couleur beaucoup d’encre. La Société des sapeurs-pompiers de la République et Canton du Jura (SSPJU) a tenu son assemblée des délégués samedi à Lajoux dans ce contexte. Dans son rapport, le président de la SSPJU a souligné « qu’une réforme réussie était une réforme qui devait parler aux pompiers ». Stéphane Schmid rappelle que « les plus concernés sont les corps de sapeurs-pompiers et qu’ils doivent être pris en compte ». Le président de la SSPJU a aussi souligné que les futurs changements devaient « servir à avancer ensemble, pas à disperser les troupes » et que « le regroupement n’était pas une perte mais la condition pour que le système de milice reste debout ». Sans dévoiler le contenu du rapport, Stéphane Schmid estime que la réforme s’engage désormais sur un bon chemin.

