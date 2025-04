« Café des arts » : La sortie littéraire signée Donatella Di Pietrantonio

Comme tous les premiers lundis du mois, le « Café des arts » s’intéresse à la littérature et plus précisément à une sortie littéraire. Cette semaine, c’est le livre « L’âge fragile » de Donatella Di Pietrantonio que Sandra nous a présenté dans « La Matinale ». Il s’agit de l’histoire d’un père, de sa fille et de sa petite fille qui vivent dans les Abruzzes en Italie. Les deux femmes de cette œuvre vivent toutes deux des drames à des époques différentes et ont de la peine d’en parler. Il s’agit d’une œuvre « très dure », selon notre animatrice. « Il n’y a que des non-dits. L’auteur veut faire remarquer le côté patriarcal. Il souligne la peur quand on est une femme d’oser dire les choses et de poser des mots quand l’on vit un drame », raconte Sandra. /lge