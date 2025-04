Le PSA de Moutier lance Valentin Zuber au Gouvernement

Le Parti socialiste autonome (PSA) de Moutier vise un siège au Gouvernement jurassien lors des élections cantonales d’octobre prochain. Le PSA a présenté ce lundi après-midi la candidature de Valentin Zuber dans la course à l’investiture du Parti socialiste jurassien (PSJ). Ce dernier s’est prononcé à l’unanimité pour cette proposition en assemblée générale, précise un communiqué du PSA. « Homme de dialogue et de consensus, reconnu pour son calme et sa capacité d’analyse, il est un candidat de choix (…) », a argué le parti.

Valentin Zuber est âgé de 35 ans et occupe la fonction de conseiller municipal à Moutier. Il est également codirecteur de l’Office cantonal jurassien de la culture depuis deux ans.