J-7 pour Moutier Expo

Afficher la couleur

Cette année, c’est le thème « Moutier Expo passe à la couleur » qui a été retenu par les organisateurs. L’affiche de la manifestation ne laisse d’ailleurs que peu de place au doute. Une explosion de couleurs, c’est ce que promet cette 46e édition. « À l’entrée, il y aura des décorations tout en couleur, au sol un traçage multicolore de plus de 600 mètres pour se repérer dans l’exposition et bien sûr, chaque exposant est aussi appelé à jouer le jeu sur son stand », explique encore Pierre Egger.





Nouveau logo

Parmi les nouvelles initiatives à signaler cette année, le CAP, Commerçants et Artisans Prévôtois réunis, ont lancé il y a quelques mois sur leur site, un concours ouvert à toutes et tous dans le but de dépoussiérer leur logo. 37 propositions ont été récoltées. Elles seront affichées lors de la manifestation afin que les visiteurs puissent voter pour leur modèle préféré. Celui qui aura récolté le plus de votes sera dévoilé le 10 novembre sur le stand du CAP. Le créateur du logo gagnant recevra 1'000 francs en bons d’achats prévôtois.





Adjugé, vendu !

Autre nouveauté cette année, cinq reproductions officielles de l’artiste prévôtois Saype seront mises en vente aux enchères. Ces œuvres signées et authentifiées, reproduites par une machine sur la base de fichiers originaux gracieusement offert par l’artiste, seront mises en vente au plus offrant, une fois la manifestation terminée. La somme totale récoltée sera répartie à parts égales entre cinq associations ou initiatives de la région, à savoir SOS Futures Mamans, Le Conseil des Seniors Prévôtois, Les Camps de ski des enfants de Moutier, L’Association jurassienne de Protection des Animaux (AJPA) et la Fondation Digger. Les enchères débuteront dès le lendemain de l’inauguration de Moutier Expo et seront clôturées fin novembre.

Les organisateurs rappellent également qu’une crèche gratuite sera mise à disposition des jeunes parents vendredi, samedi et dimanche. Les couche-tard pourront aussi profiter d’un service de bus en direction du Jura et du Jura bernois. La manifestation se tiendra du 6 au 10 novembre au Forum de l’Arc à Moutier. Enfin, notez aussi que les radios RJB et RFJ seront les invités d'honneur de cette 46e édition. /rme