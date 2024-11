Le ralentissement frappe l’économie jurassienne

Les entreprises jurassiennes souffrent du ralentissement de l’économie mondiale et aucune reprise n’est envisagée à court terme. Le constat émane de l’enquête conjoncturelle 2024 et des perspectives économiques pour l’an prochain de la CCIJ. La Chambre de commerce et d’industrie du Jura a présenté son document ce jeudi soir au Théâtre du Jura à Delémont. Elle note que l’industrie est particulièrement touchée en raison d’une forte baisse de la demande dans le secteur horloger et n’entrevoit pas de sortie de crise avant plusieurs mois. La CCIJ relève que plus du quart des entreprises qui ont répondu à l’enquête font part d’affaires mauvaises ou médiocres, alors qu’elles n’étaient pas 13% l’an dernier. C’est l’industrie qui trinque principalement, tandis que les services tirent mieux leur épingle du jeu. Les difficultés conjoncturelles mondiales sur certains marchés horlogers, en particulier en Chine, entraînent un recours important au chômage partiel pour plus d’une soixantaine d’entreprises du secteur. Un tel chiffre n’avait plus été atteint depuis 2017, excepté lors de la période Covid.







Pas de reprise à court terme

Une reprise ne se profile pas pour l’instant. Les dirigeants d’entreprises restent très prudents pour les six prochains mois. Ils sont 40% à s’attendre encore à des affaires mauvaises à médiocres. La proportion atteint même 60% dans l’industrie. Plus d’un tiers des entreprises ont ainsi déjà réduit leur personnel et 14% pensent en faire de même l’an prochain. La CCIJ souligne que les carnets de commandes bien remplis ont permis aux entreprises d’amortir le ralentissement mais que nombre d’entre elles doivent désormais s’adapter à un niveau d’activité plus faible. A noter encore que la mauvaise conjoncture va peser sur l’investissement l’an prochain. Plus d’une entreprise sur deux n’a pas l’investir l’année prochaine. La tendance à vouloir investir restera toutefois plus marquée dans l’industrie avec 69% des sociétés même si les montants s’annoncent plus faibles. Quant aux salaires, les entreprises prévoient une hausse moyenne de 1,2% en 2025 contre 2% l’an dernier. /comm-fco